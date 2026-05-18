EFES-2026 Tatbikatı kapsamında, Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında sergilendi.

EFES-2026 Tatbikatı kapsamında, Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri sergilendi. Urla açıklarında gerçekleştirilen faaliyet kapsamında gemide konuşlu Bayraktar TB3 İHA uçuş güvertesine çıkarıldı. Amfibi deniz piyadeleri çıkarmaya katılmak üzere Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nda (ZAHA) yerini aldı. Faaliyet kapsamında gemideki amfibi deniz piyade unsurları Sea Hawk helikopterine intikal etti. Ardından 'Super Cobra' taarruz helikopterleri iniş ve kalkış eğitimi icra edildi.

