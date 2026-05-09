Efes 2026 Tatbikatı'nda 'hava hücum harekatı eğitimi' icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Efes-2026 Tatbikatı kapsamında hava hücum harekatı ve karma birlik geçit açma eğitimleri gerçekleştirildiğini duyurdu. Eğitimler Türkiye ve diğer ülkelerden askeri personelin katılımıyla yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında, Türkiye, Arnavutluk, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Romanya askeri personelinin katılımıyla; Kartal Ordugah bölgesinde 'Hava hücum harekatı ve karma birlik geçit açma eğitimleri'
icra edildi" denildi. Paylaşımda eğitimlere ilişkin video da yer aldı.
