Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp, yaralandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, temizliğe gittiği evde cam silerken 5'inci kattan düşen Dilek Turan (44), ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Hasanefendi Mahallesi Münir Özkul Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın son katındaki müşterisinin evinde pencereyi temizleyen Dilek Turan, bir anlık dengesini kaybederek boşluğa düştü. Metrelerce yükseklikten düşen kadın hareketsiz şekilde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turan, ambulansa alınarak Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

