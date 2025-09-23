Eduardo Bolsonaro, Yargıya Baskı Yapmakla Suçlandı

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro, babasına karşı açılan darbe davasına müdahale için ABD yaptırımlarını kullanmaya çalıştığı iddiasıyla yargıya "baskı yapmak"la suçlandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Eduardo Bolsonaro'nun, babasına açılan dava istenilen şekilde sonuçlanmadığı takdirde ABD'den yaptırım talebinde bulunmaya çalıştığı ve bu kapsamda yargı mensuplarını tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlunun yargıya baskı yapmakla suçlandığı ifade edildi.

Bahsi geçen tehditlerin "açık ve tutarlı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu tehditlerle cumhuriyetin ve toplumun çıkarlarını kişisel amaçlara boyun eğdirmenin hedeflendiği vurgulandı.

Diğer yandan, bir süredir ABD'de yaşayan Eduardo Bolsonaro, hakkındaki suçlamaları "uydurma" olarak nitelendirerek reddetti.

Söz konusu gelişme, Yüksek Mahkemenin 11 Eylül'de eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu 2022'deki seçimleri kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak suçundan" 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmasının ardından yaşandı.

Eduardo Bolsonaro'ya yönelik bu suçlamanın, ABD'nin, Bolsonaro davasının raportörü Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in eşi ile ailesine ait mali kuruma yaptırım kararı açıklamasıyla aynı zamana denk gelmesi dikkati çekti.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.