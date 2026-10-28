Edremit'te zeytin toplarken yakalanan 24 yıl 1 ay cezalı firari tutuklandı

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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve zeytin işçiliği yaptığı belirlenen cezaevi firari A.D., ekiplerin sıkı takibi ile yakalandı.

Edremit ve çevresinde zeytin hasadının başlaması ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı tedbirlerini artırırken; hakkında arama kararı olan bir kişinin Avcılar Mahallesi'nde zeytin topladığı belirlendi. Söz konusu kişinin, 'Hırsızlık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan toplam 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. olduğu ve cezaevinden kaçtığı tespit edildi. Firari A.D.'nin araçla Avcılar Mahallesi'nden Edremit yönüne hareket ettiğini belirleyen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri koordineli operasyonla aracı Avcılar mevkinde durdurdu. Araçtaki A.D. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı