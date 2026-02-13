Haberler

Edremit'te polis devrilen otomobilin sürücüsünü arıyor

Edremit'te polis devrilen otomobilin sürücüsünü arıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, park halindeki bir araca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis, sürücünün kimliğini bulmak için çalışma başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, park halindeki bir otomobile çarparak devrilen otomobilin olay yerine terk eden sürücüsünü bulmak için çalışma başatıldı.

Altınkum Mahallesi Ege Caddesi'nde meydana gelen kazada, 09 DV 079 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 10 ACE 713 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta yaptıkları incelemede bölgede devrilen otomobilin sürücüsünü bulamadı. Polis, sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle her iki otomobilde de hasar meydana geldi.

Ters dönen aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından Ege Caddesi'ndeki trafik akışı yeniden sağlandı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor

Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz

Dünya bu mesajı konuşuyor: Fransa ile savaşa gireceğiz
Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

İlk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti