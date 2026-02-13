Edremit'te polis devrilen otomobilin sürücüsünü arıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, park halindeki bir otomobile çarparak devrilen otomobilin olay yerine terk eden sürücüsünü bulmak için çalışma başatıldı.

Altınkum Mahallesi Ege Caddesi'nde meydana gelen kazada, 09 DV 079 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 10 ACE 713 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta yaptıkları incelemede bölgede devrilen otomobilin sürücüsünü bulamadı. Polis, sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle her iki otomobilde de hasar meydana geldi.

Ters dönen aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından Ege Caddesi'ndeki trafik akışı yeniden sağlandı.