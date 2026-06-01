Haberler

Balıkesir'de otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, polis ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren operasyonuyla kurtarıldı. Kedi, veteriner kontrolünün ardından sağlıklı bir şekilde teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı.

Menderes Bulvarı'nda park halindeki bir otomobilden kedi sesi duyan çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Gerup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ulaştığı araç sahibinin kaputu açmasıyla başlayan kurtarma çalışmasında, yavru kedi motor bloğunun iç kısımlarına kaçtı. Mama verilerek ve basınçlı hava tutularak çıkarılmaya çalışılan kedi, bir süre sonra aracın altından çıkarak çevredeki diğer park halindeki araçların altına girdi.

Ekiplerin cadde üzerindeki takibi sırasında yeniden bir otomobilin motor kısmına giren kedi için itfaiye ekipleri hava yastığı kullandı. Aracı hava yastığıyla kaldıran ekipler, yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından yavru kediyi yakaladı.

Yavru kedi, muayene edilmek üzere Edremit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti: Yerimiz Özgür Özel'in yanıdır

CHP'li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti
Ajdar'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler inanamadı

Ajdar'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler inanamadı
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay

8 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor

Ülkede sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara karşı harekete geçildi
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı

Birçok insanın en büyük fobisi yolda yürürken onun başına geldi
Tarihi surlarda bir 'Semih Çelik' vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Surlarda yine aynı vahşet yaşanacaktı! Telefondan çıkanlar şoke etti

Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor

Ali Koç dünya devini satın alıyor! Çuval çuval para verecek