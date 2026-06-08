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Dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçup ters döndü. Kadın sürücü G.Ç. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde dereye uçup ters dönen otomobilin sürücüsü G.Ç. yaralandı.

Kaza, Edremit ilçesi Kızılkeçili Mahallesi'nde meydana geldi. G.Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 10 ZZ 020 plakalı otomobil, dereye uçtu. Araç, sığ derede ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı gören çevredekiler de yardıma koştu. Otomobilden çıkarılan G.Ç. adlı kadın sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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