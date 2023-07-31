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Edremit'te kısa süreli oluşan hortum kamerada

Güncel Haberler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde oluşan kısa süreli hortum vatandaşları endişelendirdi. Hortum amatör kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi eski orman deposu mevkii tır ve karavan park alanında bir anda oluşan hortum önüne ne kattıysa uçurdu. Bölgede konaklayan karavancılar, hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Cep telefonu kamerası tarafından görüntülenen hortum esnasında yerdeki topraklar dönerek gökyüzüne yükseldikten sonra denize ulaşmadan dağıldı.

Edremit'te kısa süreli oluşan hortum kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde oluşan kısa süreli hortum vatandaşları endişelendirdi. Hortum amatör kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi eski orman deposu mevkii tır ve karavan park alanında bir anda oluşan hortum önüne ne kattıysa uçurdu. Bölgede konaklayan karavancılar, hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Cep telefonu kamerası tarafından görüntülenen hortum esnasında yerdeki topraklar dönerek gökyüzüne yükseldikten sonra denize ulaşmadan dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Güncel

Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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