Edremit'te kısa süreli oluşan hortum kamerada

Balıkesir'in Edremit ilçesinde oluşan kısa süreli hortum vatandaşları endişelendirdi. Hortum amatör kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi eski orman deposu mevkii tır ve karavan park alanında bir anda oluşan hortum önüne ne kattıysa uçurdu. Bölgede konaklayan karavancılar, hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Cep telefonu kamerası tarafından görüntülenen hortum esnasında yerdeki topraklar dönerek gökyüzüne yükseldikten sonra denize ulaşmadan dağıldı.