Edremit'te iş kamyonu su kanalına devrildi: 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde arka tekeri su kanalına düşen kamyon kazasında şoför yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Mahallesi TOKİ Konutları altında meydana geldi. Hafriyat taşıyan E.T. idaresindeki 06 FK 6313 plakalı iş kamyonu dönmek üzere iken arka tekerinin su kanalına düşmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu kamyon yan dönerken içinde bulunan hafriyat yola dağıldı. Şoför ise hafif yaralanırken, 112 Acil Yardım ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.