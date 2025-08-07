Edremit'te Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Edremit'te Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Güre Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Güre Mahallesi kırsalındaki örtü alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında söndürüldü.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
