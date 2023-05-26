Edremit'te caddeyi dumana boğan minibüs paniğe neden oldu

- Minibüs caddeyi dumana boğdu, vatandaş patlamasından korktu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki minibüsün caddeyi duman altında bırakması büyük paniğe neden oldu. Minibüsün patlamasından korkan vatandaşlar dumanın dağılması ile derin bir nefes aldı.

Olay, Çayiçi Caddesi'nde meydana geldi. 17 ABN 076 plakalı minibüsün motor kısmından çıkan dumanlar nedeniyle göz gözü göremedi. Esnafın sivrisinek ilaçlaması sandığı olay sonrası herkes kaçışırken dumandan korkan esnaf iş yerlerinin kapılarını kapattı. Caddenin yanı sıra iş yerlerinin içerisi de duman altında kaldı. Caddede trafik aksadı, aracın patlamasından korkan esnaf dumanın dağılması ile derin bir nefes aldı.