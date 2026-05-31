Kaputa saklanan yavru kedi, itfaiyeyi ekibini peşinden koşturdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde peş peşe 3 aracın kaputuna girip saklanan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak veterinere götürüldü. Çevredekiler kediyi 'Haylaz' olarak adlandırdı.

Akşam saatlerinde bir otomobilin kaputundan kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, polisin de yardımıyla park halindeki otomobilin sahibine ulaştı. Araç sahibinin kaputu açmasıyla birlikte ekipler ve mahalleli yavru olduğu anlaşılan kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için uğraş verdi. Bu sırada korkan kedi, çıkarak başka bir otomobilin kaputuna saklandı. Ekipler bu kez diğer araçtan kediyi çıkarmak için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan minik kedi, bir anlık refleksle tekrar itfaiye erinin elinden kaçmayı başardı. Hızla yolun karşısına geçen kedi, bu sefer de karşı kaldırımdaki üçüncü bir aracın kaputuna girdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kedi, saklandığı son araçtan da çıkarılarak güvenli şekilde bir kutuya konuldu. Sağlık kontrolü için veterinere götürülen sevimli kediye, 'Haylaz' ismi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
