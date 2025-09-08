Haberler

Edremit'te 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edremit'te 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla dışarı çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen, jandarma tarafından yakalandı. Göçmenler, Yunanistan'a geçmeye çalışırken Narlı Mahallesi sahilinde durduruldu ve Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında Narlı Mahallesi sahilinde çalışma yürüttü.

Deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grubu durduran ekipler, 10'u Somali, 8'i Irak, 3'ü Filistin ve 7'si Suriye uyruklu olmak üzere 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
