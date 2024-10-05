Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Araç Tahsisi

Balıkesir'de Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Araç Tahsisi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı tarafından Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 204 yeni araçtan 26'sı Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verildi. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, yeni araçların polis teşkilatının sahadaki hız ve gücünü artıracağını belirterek, emniyetin güçlendirilmesinin suçla mücadelede önemli olduğunu vurguladı. Araçların sergilendiği törene İlçe Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer katıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 204 yeni araçtan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine verilen 26'sı, şehir turu sonrası Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda sergilendi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, gazetecilere, yeni araçlar sayesinde polis teşkilatının sahadaki hız ve gücünün artacağını söyledi.

Araçlardan 15'inin İlçe Emniyet Müdürlüğü, 11'inin Edremit Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğince kullanılacağını belirten Odabaş, "Allah kazasız belasız kullanmak nasip etsin. Ne kadar güçlü olursak, araçlarımız ne kadar güçlü olursa suçluyla ve suçla mücadelemiz o kadar iyi olur." dedi.

Hem önleyici manada hem de suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesi noktasında emniyetin güçlendiğini dile getiren Odabaş, otoyolların asayiş ve trafik sorumluluğunun yeni protokol kapsamında jandarmaya geçtiğini bildirdi.

Jandarmaya da yeni araçlar tahsis edildiğini, bunların daha sonra teslim edileceğini aktaran Odabaş, teşkilattaki 10 yaş üstü araçların sayısının bir hayli azaltıldığını sözlerine ekledi.

Odabaş, araçların emniyet teşkilatına kazandırılmasında emeği geçenlere, tüm kamu paydaşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Araçların sergilendiği törene, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, birim amirleri ve polis ekipleri katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

İçişleri Bakanlığı Yerel Haberler Ahmet Odabaş Güvenlik 3-sayfa Edremit trafik Güncel Polis

DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler

Bahçeli'den ezber bozan sözler

 İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı

Babası, sur canisini anlattı

 Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan hilelerin illere göre dağılımı

Hangi il/ilçede vatandaşa ne yedirdiler? İşte bakanlığın listesi
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title