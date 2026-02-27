Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Edis adli kontrolle salıverildi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Edis Görgülü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada çeşitli uyuşturucu suçlarından işlem yapılmakta.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Edis Görgülü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görgülü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ifadesi alınan Görgülü, "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak salıverildi.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay
