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15 Temmuz Şehitliği'nde ziyaret yoğunluğu yaşanıyor

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde ziyaret yoğunluğu yaşanıyor. Ziyaretçiler dua okuyup şehit mezarlarına karanfil bırakıyor. Şehitlik içerisinde stant açan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri ağırlıyor. Şehitlerin yakınları ve vatandaşlar da ziyaret nedeniyle yoğunluk oluşturuyor.

Fırat ALKIZ / İSTANBUL, 15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde ziyaret yoğunluğu yaşanıyor. Şehitliği ziyaret edenler dua okuyup şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği ziyaretçilerle doldu taştı. Şehitleri ziyaret edenler, mezarlara kırmızı karanfil bırakıp dua etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, şehitlik içerisinde stant açtı. Şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra vatandaşlar ziyaret nedeniyle yoğunluk oluşturdu. Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden ziyaretçiler, şehit aileleri ve gazilere taziyelerini de iletti.

"HERŞEY VATAN İÇİN"

15 Temmuz 2016'da Şaraçhane'de yaralanarak gazi olan Sabahattin Çelik, "Birçok insan şehit oldu orada. 17 insanımızı toprağa gömdük, 254 insanımız benim gibi gazi olma onuruna erdi. Biz hiçbir şekilde sokağa çıktığımıza pişman değiliz. Yani vatanın bütünü ve beraberliği için Türkiye Cumhuriyeti'nde canını verecek yiğitlerle dolu bu topraklar" dedi.

Güneydoğu bölgesinde şehit olan Enver Yorulmaz'ın babası Yusuf Yorulmaz da, "Ben de tek oğlumu kaybettim Güneydoğu'da çatışmada. Her zaman burayı ziyarete gelirim, hem oğluma hem buraya gelirim. Bunlar da bizim çocuklarımız, hepsi vatan içi şehit oldular. Allah o günleri tekrar kimseye yaşatmasın. Allah devletimizi, askerimizi, polisimizi korusun. Herşey vatan için. Allah 15 Temmuz'u kimseye yaşatmasın, o gece unutulmaz zaten. O gece hepimiz sokaklara döküldük, vatan için seve seve biz de canımızı verirdik zaten" diye konuştu.

"ARKADAŞIM KUCAĞIMDA ŞEHİT OLDU"

Şehitliğin kapısı önünde gönüllü olarak saygı nöbeti tutan 15 Temmuz Gazisi Abdullah Ergül ise, "Bugün 24 saat burada saygı nöbeti tutacağım diye geldim, burada sancağımı tutuyorum. Vatan savunmasında beraber yaralandığım bir arkadaşım var, kucağımda şehit oldu. Buraya onu her zaman ziyarete geliyorum. 15 Temmuz FETÖ hain darbe ve işgal girişimi gecesi tabi biz de herkes gibi, her vatansever gibi vatanımızı savunurken yara aldık, vurulduk. Üstünden 8 yıl geçti ama yarası kesinlikle eskimedi tam aksine gün geçtikçe yarası daha da acı veriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Edirnekapı Demokrasi 15 Temmuz İstanbul Politika Güncel Haberler

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