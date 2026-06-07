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Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevreleri için sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Edirne ve Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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