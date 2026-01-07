Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarıda bulunduğu Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Hava sıcaklıkları 12-15 derece arasında değişirken, yağışların gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.