Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 13 yabancı uyruklu güvenlik güçleri tarafından, Kırklareli'nde ise jandarma ekipleri tarafından 6 düzensiz göçmen tespit edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Demircihalil köyü yakınlarında 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel