Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 8, Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından ilgili müdürlüklere teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, denetimlerde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel