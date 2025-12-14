Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 8, Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından ilgili müdürlüklere teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, denetimlerde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
