Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalamaları
Edirne'de 14, Kırklareli'nde ise 9 düzensiz göçmen yakalanarak, ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel