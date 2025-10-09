Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerde 12 yabancı uyruklu yakaladı. Kırklareli'nde ise jandarma ekipleri 4 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili merkezlere gönderildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
