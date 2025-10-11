Edirne ve Kırklareli'nde 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 21 göçmen güvenlik güçleri tarafından tespit edilirken, Kırklareli'nde 14 göçmen Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından ilgili müdürlüklere teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 21 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kavaklı beldesi yakınlarında 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel