Edirne ve Kırklareli'nde 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, 27 yabancı uyruklunun yasa dışı girişini tespit etti. Kırklareli'nde ise 3 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda göçmenler ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 27 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel