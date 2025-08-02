Edirne ve Kırklareli'nde 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, 19 yabancı uyruklunun yasa dışı yolla ülkeye girdiğini tespit etti. Kırklareli'nde ise jandarma ekipleri 5 düzensiz göçmen yakaladı. İşlemlerinin ardından göçmenler ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 19 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de 5 düzensiz göçmen yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel