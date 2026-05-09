Edirne ve Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 15 ve Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler için ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran