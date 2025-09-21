Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 7, Kırklareli'nde ise 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kent genelinde yapılan denetimlerde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde de emniyet ve jandarma ekiplerince kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 15 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
