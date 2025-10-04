Edirne ve Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit ederken, Kırklareli'nde de 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ilgili idarelere teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel