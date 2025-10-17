Edirne ve Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de 10, Kırklareli'nde ise 8 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ilgili kurumlara gönderildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de Babaeski kara yolunda 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
