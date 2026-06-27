Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 9, Kırklareli'nde 8 göçmen, işlemlerin ardından ilgili merkezlere teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran