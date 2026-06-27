Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 9, Kırklareli'nde 8 göçmen, işlemlerin ardından ilgili merkezlere teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Sahil kenarında kahreden son! Çırpınarak can verdiği anlar kamerada

Sahilde kahreden son! Çırpınarak can verdiği anlar kamerada
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda

3 günde 2 büyük acı! Ünlü sanatçıdan dayısına yürek burkan veda
İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi

İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı can verdi, baba panikle eşini ezdi
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı

500 bin nüfuslu küçücük bir ülke, Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Özgür Özel ilk kez böyle konuştu! Çok konuşulacak yeni parti mesajı

Diyarbakır'dan mesajı verdi! Özgür Özel ilk kez böyle konuştu