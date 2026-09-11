Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem

Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki yangında ölen öğrenci sayısı 29’a çıktı

Korkunç bilanço giderek ağırlaştı: İki okul yandı, 29 öğrenci öldü
Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Katliamın nedeni akılalmaz
Seferihisar Belediyesine 'rüşvet' operasyonu! 43 şüpheli yakalandı

Seferihisar Belediyesine operasyon! 43 şüpheli yakalandı
Piyasalarda tansiyon yükseldi! Brent petrol 107 doları aştı

Piyasalar yangın yerine döndü
İsmail Kartal istifa etmeden dakikalar önce Fenerbahçe tarihine geçti

Böyle mi bitecekti? Taraftarı üzen bir haber daha geldi
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır

Mide bulandıran iddiayı, mahkemede kabul etti: Maalesef...