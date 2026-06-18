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Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar işlemlerinin ardından ilgili merkezlere gönderildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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