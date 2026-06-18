Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar işlemlerinin ardından ilgili merkezlere gönderildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci