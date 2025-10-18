Edirne ve Kırklareli'nde 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan yurda giren 11 düzensiz göçmeni yakaladı. Kırklareli sınırlarında ise 3 göçmen daha tespit edildi. Yakalanan göçmenler, ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Demircihalil köyü yakınlarında 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel