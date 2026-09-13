Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA