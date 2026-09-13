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Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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