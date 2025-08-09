Edirne Valisi Yunus Sezer, Yeni Başsavcıyı ve Tarım Müdürünü Kabul Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Yeni Başsavcıyı ve Tarım Müdürünü Kabul Etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ve Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi kabul ederek onlara başarılar diledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca'yı kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Sezer, Edirne'ye atanan ve göreve başlayan Sarıca'ya başarı diledi.

Sarıca da Vali Sezer'e teşekkür etti.

Görevine başlayan Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi de kabul eden Sezer, Köse'ye çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
