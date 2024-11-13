Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarihi İlhan Koman Konağı'nın Restorasyonunu İnceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, İlhan Koman Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Eski İstanbul Caddesi'ndeki İlhan Koman Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, 1560 tescilli tarihi yapının bulunduğu kentte restore edilmeyen tarihi eser kalmayacağını belirterek, geçmişi geleceğe taşımak amacıyla durmaksızın çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.