Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarihi İlhan Koman Konağı'nın Restorasyonunu İnceledi
Edirne Valisi Yunus Sezer, 1560 tescilli İlhan Koman Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi ve restore edilmeyen tarihi eser kalmayacağını vurguladı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, İlhan Koman Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Eski İstanbul Caddesi'ndeki İlhan Koman Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sezer, 1560 tescilli tarihi yapının bulunduğu kentte restore edilmeyen tarihi eser kalmayacağını belirterek, geçmişi geleceğe taşımak amacıyla durmaksızın çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.