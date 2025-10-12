Edirne Valisi Yunus Sezer, Restore Edilecek Camide İnceleme Yaptı

Edirne Valisi Yunus Sezer, restore edilecek camide incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Kıyık Caddesi'nde 1959'da vatandaşlar tarafından yaptırılan Bürüncükçü Molla Mustafa Paşazade Camisi'ni (Kıyık Yeni Cami) ziyaret etti.

Caminin içerisini ve avlusunu gezen Sezer, cami ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.