Edirne Valisi Yunus Sezer, Menzilahir Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, sabah buluşmaları kapsamında Menzilahir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah namazını vatandaşlarla birlikte Muradiye Camisi'nde kılan Sezer, daha sonra mahalledeki bir kıraathaneye gitti.

Burada mahalle sakinleriyle sohbet eden Sezer, talep ve sorunları dinledi.

Sezer'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Müftüsü Ercan Aksu eşlik etti.