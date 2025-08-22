Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez ilçesini ziyaret ederek tarımsal projeleri inceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez ilçesine bağlı Abdurrahim köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Tarımsal sulama projelerini inceleyen Vali Sezer, köydeki sıcak asfalt ve yatırımlar hakkında bilgi vererek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez ilçesine bağlı Abdurrahim köyünü ziyaret etti.

Vali Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile köyün kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti.

Köyde gerçekleştirilen tarımsal sulama projesini inceleyen Sezer, köylerde yapılan sıcak asfalt, tarımsal sulama ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Sezer, talepler doğrultusunda vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

Sezer'e ziyaretinde, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Meriç Kaymakamı ve Enez Kaymakam Vekili Mehmet Abdulkadir Güvenç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
