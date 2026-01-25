Haberler

Edirne Valisi Sezer, Edirne Sarayı'nın ihya çalışmalarını inceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Sarayı'nda yürütülen ihya ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Sezer, sarayın eski ihtişamına kavuşacağını belirterek çalışmaların hızla sürdüğünü aktardı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Sarayı'nda yürütülen ihya çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sarayın ihya ve restorasyonunu inceleyen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, 92 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi olan Edirne Sarayı'nın çalışmalar ile eski ihtişamına kavuşacağını belirtti.

Çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Sezer, "Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire) Cihannüma Kasrı ve padişahın kabul odası olan Arz Odası, ikinci avluyu çevreleyen sur duvarları, Kum Kasrı hamamı ve birçok eseri ile Milli Saraylar Başkanlığımız himayelerinde yeniden ayağa kaldırılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
ICE karşıtı protestolarda şoke eden iddia: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

Protestolarda, polisin parmağını ısırarak kopardı
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi