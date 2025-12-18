Edirne Valisi Sezer devlet korumasındaki çocukların doğum gününü kutladı

Edirne Valisi Yunus Sezer devlet korumasındaki çocukların doğum gününü kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer ve eşi Canan Sezer, Çocuk Sitesinde kalan çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla "Mutlu yıllar iyi ki doğdunuz çocuklar" yazılı pastayı da kesen Vali Sezer, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.