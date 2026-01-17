Haberler

Edirne Valisi Sezer, Bosna köyü sakinleriyle buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Bosna köyü sakinleriyle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, merkeze bağlı Bosna köyü sakinleriyle bir araya geldi.

Köyde incelemede bulunan Vali Sezer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Sezer, talepleri dinledi.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse eşlik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
