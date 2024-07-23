Edirne Valisi Uzunköprü'deki Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Uzunköprü'de incelemede bulundu.

Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Sezer, dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliğini taşıyan köprünün aslına uygun olarak ihya edildiğini belirtti.

Vali Sezer, daha sonra Meriç Kaymakam Vekili Fuat Sözer ve Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay'ı ziyaret ederek ilçedeki mevcut durum, devam eden çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili bilgiler aldı.