Edirne Valisi Uzunköprü'deki Restorasyon Çalışmalarını İnceledi
Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi Uzunköprü'de devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi. Vali Sezer, köprünün aslına uygun olarak ihya edildiğini belirtti ve ilçedeki mevcut durum, çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Uzunköprü'de incelemede bulundu.
Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Sezer, dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliğini taşıyan köprünün aslına uygun olarak ihya edildiğini belirtti.
Vali Sezer, daha sonra Meriç Kaymakam Vekili Fuat Sözer ve Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay'ı ziyaret ederek ilçedeki mevcut durum, devam eden çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili bilgiler aldı.