Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne Valisi Sezer, yurt dışı eğitime gidecek yöneticiler için veda düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Sezer, yurt dışı eğitime gidecek yöneticiler için veda düzenledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, yurt dışı staj ve eğitim programına katılacak Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Kaymakam Vekili Mustafa Çolak için veda programı düzenledi. Sezer, iki yöneticiye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarı diledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer tarafından, yurt dışı staj ve eğitim programına katılacak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Lalapaşa Kaymakam Vekili Mustafa Çolak ve aileleri onuruna veda programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yurt dışı staj ve eğitim programına katılmak üzere kentten ayrılacak olan Ciğerci ve Çolak için düzenlenen programa aileleri de katıldı.

Vali Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada, Ciğerci ve Çolak'a Edirne'de görev yaptıkları süre boyunca sundukları hizmetler ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Sezer, her iki yöneticiye de yeni görev ve eğitim süreçlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı

Trabzonspor'un yıldızı rekoru paramparça etti! Tarihe geçti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu40

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var

Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! Tek parti davet edilmedi
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda

YENİ Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Dev tanker yolcu gemisine çarptı! 129 yolcu için kurtarma operasyonu

Dev tankerin çarptığı yolcu gemisi saniyeler içinde suya gömüldü
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı

Türkiye'deki bakışları olay olmuştu! Genç liderden Macron'a soğuk duş
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi36

Tarihi anlaşma yürürlüğe girdi
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı