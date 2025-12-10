Haberler

Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni atanan Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'nu makamında kabul ederek, kendisine görevinde başarılar diledi. Ayrıca Vali Sezer, Türkiye Beyazay Derneği üyelerini ve dezavantajlı bölgelerdeki gençleri ziyaret etti, üreticilere destek olmak amacıyla tarlada incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Dr. Ahmet Alireisoğlu'nu makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Alireisoğlu'na görevinde başarı diledi.

Alireisoğlu da Edirne'de yürüteceği çalışmalar hakkında bilgi verip destekleri için Vali Sezer'e teşekkür etti.

Sezer, Türkiye Beyazay Derneği üyelerini kabul etti

Türkiye Beyazay Derneği Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Baytar ve beraberindekilerin dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdiği, Sezer'in de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek çalışmalarında başarı dilediği kaydedildi.

Vali Sezer, gençlerle bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, gençlerle bir araya geldi.

Vali Yunus Sezer, dezavantajlı mahallelerde yaşayan ve başarılarıyla çevrelerine örnek olan üniversite mezunu gençleri makamında kabul etti.

Sezer gençlerle hedefleri ve çalışmaları hakkında sohbet etti.

Sera üreticileri ziyaret edildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, seralarda ve açık alanda sebze üretimi yapan çiftçileri ziyaret etti.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri üretim alanlarında incelemelerde bulunarak üreticilerin taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde bitki sağlığı, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında teknik bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor

Sevinçten uyuyamayacaklar! Galatasaray'dan yılın transferi
Brann-Fenerbahçe maçının sonunda polisten Türk taraftarlara şiddet

Maç sonunda tansiyon arttı! Türk taraftarlara şiddet
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Bir pitbull faciası daha: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, ebeveynler cinayetle yargılanacak

Pitbullun parçaladığı çocuğun ailesi cinayetle yargılanacak
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
title