Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Dr. Ahmet Alireisoğlu'nu makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Alireisoğlu'na görevinde başarı diledi.

Alireisoğlu da Edirne'de yürüteceği çalışmalar hakkında bilgi verip destekleri için Vali Sezer'e teşekkür etti.

Sezer, Türkiye Beyazay Derneği üyelerini kabul etti

Türkiye Beyazay Derneği Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Baytar ve beraberindekilerin dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdiği, Sezer'in de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek çalışmalarında başarı dilediği kaydedildi.

Vali Sezer, gençlerle bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, gençlerle bir araya geldi.

Vali Yunus Sezer, dezavantajlı mahallelerde yaşayan ve başarılarıyla çevrelerine örnek olan üniversite mezunu gençleri makamında kabul etti.

Sezer gençlerle hedefleri ve çalışmaları hakkında sohbet etti.

Sera üreticileri ziyaret edildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, seralarda ve açık alanda sebze üretimi yapan çiftçileri ziyaret etti.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri üretim alanlarında incelemelerde bulunarak üreticilerin taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde bitki sağlığı, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında teknik bilgilendirme yapıldı.