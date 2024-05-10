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Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti ve görevinde başarı diledi. Ayrıca, Vali Sezer, Keşan General Kazım Karabekir Kışlası'nda şehit aileleri, gaziler ve Mehmetçiklerle bir araya gelerek sohbet etti. Vali Sezer, Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Dönmez'in ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ziyaretlerde Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve il protokolü de yer aldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Sezer, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti, görevinde başarı diledi.

Vali Yunus Sezer, Keşan General Kazım Karabekir Kışlası'nda şehit aileleri, gaziler ve Mehmetçiklerle bir araya geldi.

Ailelerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Sezer, şehitlerin emaneti kıymetli ailelerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Vali Sezer kalp krizi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Dönmez'in ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Ziyaretlerinde Vali Sezer'e Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve il protokolü de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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