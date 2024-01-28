Edirne Valisi Yunus Sezer Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Ziyarette sınır kapısındaki peronları gezen Sezer, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'dan bilgi aldı.

Sezer, sohbet ettiği personelin Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

Vali Sezer'e ziyaretinde Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber de eşlik etti.