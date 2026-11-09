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Edirne Valisi Sezer, Ferah Ortaokulunda eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı

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Edirne Valisi Sezer, Ferah Ortaokulunda eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Ferah Ortaokulunu ziyaret ederek okulda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek öğrencilerin devamsızlık durumları ve okuldaki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ferah Ortaokulunu ziyaret ederek okulda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulun eğitim faaliyetleri, öğrencilerin devamsızlık durumları ve okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, öğretmen ve yöneticilerle değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
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