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Edirne Valisi Sezer, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Ak'ı ziyaret etti

Edirne Valisi Sezer, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Ak'ı ziyaret etti
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Kalkınma Ajansı toplantısı için bulunduğu Kırklareli'nde Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti. Görüşmede üniversitenin projeleri ve bölgesel kalkınma iş birliği ele alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.

Trakya Kalkınma Ajansı toplantısı dolayısıyla Kırklareli'nde bulunan Sezer, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret ederek Rektör Ak ile bir araya geldi.

Görüşmede üniversitenin yürüttüğü çalışmalar, bölgesel kalkınmaya yönelik projeler ile kurumlar arası iş birliği imkanları değerlendirildi.

Sezer, üniversitelerin bulundukları kentlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, Rektör Ak'a çalışmalarında başarı diledi.

Ak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sezer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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